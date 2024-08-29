З ТОТ чотирьох областей України повернули 14 дітей

Повернення дітей з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

З тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати кілька родин із дітьми. З тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну Україні територію повернулися 14 дітей віком від 2,5 місяців до 16 років.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у четвер, 29 серпня.

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З ТОТ повернули 14 дітей. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Повернення дітей з ТОТ

Як розповів керівник Офісу Президента України, евакуація 14 дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відбулася в рамках реалізації плану Президента України Bring Kids Back UA.

"Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини — щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації", — йдеться в повідомленні.

Дитина, яку повернули з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Як зазначив Андрій Єрмак, повернення дітей з тимчасово окупованих територій залишається одним з пріоритетів.

"Важливо запобігати подальшій депортації маленьких українців на територію агресора", — зазначив Єрмак.

Родини, які вдалося повернути з ТОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs