Первая леди Украины поделилась, как проходили первые дни полномасштабной войны для нее

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась щемящими воспоминаниями о первых днях полномасштабной войны. Она отметила, что ее опыт мало чем отличается от тысяч украинских семей.

Об этом она рассказала в ответе на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время Четвертого саммита первых леди и джентльменов в четверг, 12 сентября.

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Воспоминания Первой леди о первых днях полномасштабной войны

"Мне кажется, что мой опыт мало чем отличается от опыта многих из нас. Кроме того, что мы не эвакуировались, не было того страшного опыта. Просто когда я видела видео, как люди штурмовали с маленькими детьми, штурмовали поезда для того, чтобы выехать в безопасность, я себе даже не хотела представлять, чтобы я была в такой ситуации. Нам было настолько больно на это смотреть, что у нас в 21 веке сознательных людей из демократической страны заставляют бежать, заставляют бояться", — рассказала Первая леди.

Зеленская поделилась, что первые двое суток после начала полномасштабной войны почти не спала и пыталась показать детям, что все под контролем.

"И наконец я где-то в три часа ночи я заснула и меня толкал сын и говорит: Мама, вставай! Воздушная тревога! Пошли в подвал. И я была приятно шокирована, что мой ребенок не боится и позаботилась обо мне. Во-вторых, я впервые услышала этот страшный тогда для нас и уже такой, к сожалению привычный звук. И это был, пожалуй, первый раз, когда я его услышала", — рассказала она.

Как реагируют на тревоги украинские партнеры

По словам Зеленской, со временем иностранцы начали спокойнее относиться к таким ситуациям, заметив, что в Украине четко отработаны действия во время тревог

"Мне кажется, что они уже видят наше спокойствие и что мы отработали порядок действий. Услышали, пошли, посидели, встали и пошли обратно спать. Если есть такая возможность, то они уже такие также более менее спокойные", — отметила Первая леди.

Она добавила, что когда Киев впервые принимал международный саммит во время войны, все молились, чтобы не было воздушных тревог, чтобы ничего не помешало проведению мероприятия.

"Так я до сих пор благодарен нашим гостям, кто приехал, что не побоялись. Я понимаю, что им было страшно тогда. И еще раз хочу сказать, что только настоящие друзья так поступают. Приезжают, хотя страшно. Поэтому я думаю, что мы должны поблагодарить наших партнеров. Это действительно настоящие друзья, которые не предали тогда и, я уверена, не предадут уже на всем нашем пути", — заявила Зеленская.