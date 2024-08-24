Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Фото: ОП

У суботу, 24 червня, в Києві Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих українських героїв. Вони поклали квіти до Стіни пам’яті.

Про це повідомили в Офісі президента України (ОП).

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У пресслужбі Президента зазначають, що Зеленський з дружиною пройшли алеєю пам’яті загиблих воїнів та поклали квіти до Стіни пам’яті.

"Ми завжди пам’ятатимемо своїх героїв і будемо вдячні кожному й кожній, хто відстояв нашу державність, нашу незалежність", — сказав глава держави.

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять загиблих воїнів. Фото: ОП

Під час церемонії лунав сигнал сурми "Шана!".

"Вічна та світла памʼять нашим захисникам і захисницям, які боролися заради вільної України", — додав Зеленський.