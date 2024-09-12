Перша леді України поділилася, як проходили перші дні повномасштабної війни для неї

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Перша леді України Олена Зеленська поділилася щемливими спогадами про перші дні повномасштабної війни. Вона зазначила, що її досвід мало чим відрізняється від тисяч українських сімей.

Про це вона розповіла у відповіді на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час Четвертого саміту перших леді та джентльменів у четвер, 12 вересня.

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"Мені здається, що мій досвід мало чим відрізняється від досвіду багатьох з нас. Крім того, що ми не евакуювалися, не було того страшного досвіду. Просто коли я бачила відео, як люди штурмували з маленькими дітьми, штурмували потяги для того, щоб виїхати в безпеку, я собі навіть не хотіла уявляти, щоб я була в такій ситуації. Ми були настільки боляче на це дивитися, що в нас в 21 сторіччі свідомих людей з демократичної країни змушують тікати, змушують боятися", — розповіла Перша леді.

Зеленська поділилася, що перші дві доби після початку повномасштабної війни майже не спала та намагалася показати дітям, що все під контролем.

"І нарешті я десь о третій годині ночі я заснула і мене штовхав син і каже: Мамо, вставай! Повітряна тривога! Пішли в підвал. І я була приємно шокована, що моя дитина не боїться і подбала про мене. По друге, я вперше почула цей страшний тоді для нас і вже такий, на жаль звичний звук. І це був, мабуть, перший раз, коли я його почула", — розповіла вона.

Як реагують на тривоги українські партнери

За словами Зеленської, з часом іноземці почали спокійніше ставитися до таких ситуацій, помітивши, що в Україні чітко відпрацьовані дії під час тривог

"Мені здається, що вони вже бачать наш спокій і що ми відпрацювали порядок дій. Почули, пішли, посиділи, встали і пішли назад спати. Якщо є така можливість, то вони вже такі також більш менш спокійні", — зазначила Перша леді.

Вона додала, що коли Київ вперше приймав міжнародний саміт під час війни, всі молилися, щоб не було повітряних тривог, щоб нічого не завадило проведенню заходу.

"То я досі вдячний нашим гостям, хто приїхав, що не побоялися. Я розумію, що їм було страшно тоді. І ще раз хочу сказати, що тільки справжні друзі так чинять. Приїжджають, хоча страшно. Тому я думаю, що ми маємо подякувати нашим партнерам. Це дійсно справжні друзі, які не зрадили тоді і, я впевнена, не зрадять вже на всьому нашому шляху", — заявила Зеленська.