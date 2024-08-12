Зеленский сообщил о создании трех государственных программ для молодежи

Зеленский анонсировал новые госпрограммы для молодежи — что предусматривают
12 августа 2024 16:53
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, во время форума ко Всеукраинскому дню молодежи анонсировал три новых программы. Украинцам до 25 лет помогут, в частности, с открытием собственного бизнеса.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Зеленский анонсировал старт трех новых программ для украинцев младше 25 лет. Речь идет о:
- ипотечное кредитование на жилье по выгодным условиям: 3% годовых для военных, учителей, врачей и правоохранителей и 7% для других категорий;
- помощь в разработке собственного малого бизнеса. Начальные гранты — 150 тысяч гривен на первые проекты;
- образовательные гранты — 15-20 тысяч гривен. Поддержка абитуриентов с сентября будет постепенно увеличиваться — и по сумме, и по количеству.
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