Зеленский сообщил о создании трех государственных программ для молодежи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, во время форума ко Всеукраинскому дню молодежи анонсировал три новых программы. Украинцам до 25 лет помогут, в частности, с открытием собственного бизнеса.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский анонсировал старт трех новых программ для украинцев младше 25 лет. Речь идет о: