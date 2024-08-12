Зеленський повідомив про створення трьох державних програм для молоді

Зеленський анонсував нові держпрограми для молоді — що передбачають
12 серпня 2024 16:53
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, під час форуму до Всеукраїнського дня молоді анонсував три нові програми. Українцям віком до 25 років допоможуть, зокрема, із відкриттям власного бізнесу.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Зеленський анонсував старт трьох нових програм для українців віком до 25 років. Йдеться про:
- іпотечне кредитування на житло за вигідними умовами: 3% річних для військових, вчителів, лікарів та правоохоронців та 7% — для інших категорій;
- допомогу у створенні власного малого бізнесу. Початкові гранти — 150 тисяч гривень на перші проєкти;
- освітні гранти — 15-20 тисяч гривень. Підтримка абітурієнтів з вересня поступово збільшуватиметься — і щодо суми, і щодо кількості.
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