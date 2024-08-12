Зеленський повідомив про створення трьох державних програм для молоді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, під час форуму до Всеукраїнського дня молоді анонсував три нові програми. Українцям віком до 25 років допоможуть, зокрема, із відкриттям власного бізнесу.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський анонсував старт трьох нових програм для українців віком до 25 років. Йдеться про: