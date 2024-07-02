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Зеленский поручил Умерову узнать конкретные даты передачи Украине систем Patriot — обращение

2 июля 2024 18:37
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обращение президента Зеленского 2 июля – когда прибуду системы Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после начала председательства государства в Европейском Союзе. Также глава государства отметил, что продолжаются переговоры о конкретных датах передачи Украине систем Patriot.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 2 июля.

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"Сегодня насыщенный день — визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Впервые за многие годы, и за все время войны", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда Венгрия начала председательствовать в Европейском Союзе.

Также глава государства заслушал доклад главы внешней разведки генерал-лейтенанта Олега Иващенко.

"Только что докладывал руководитель внешней разведки. Понятный круг вопросов — о том, что нам грозит, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы", — рассказал президент.

Также Зеленский рассказал, что премьер-министр Денис Шмигаль доложил о мерах защиты энергообъектов: активной защите, РЭБ и т.д.

"Доложил и о восстановлении и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас Украина полностью выбирает объем импорта, согласованный с ЕС. Правительство страны делает все возможное, чтобы увеличить импорт, который должен быть европейским решением.

Кроме того, президент поручил министру обороны Украины, который находится в Америке с визитом, выяснить точные даты, когда в Украину будут доставлены дополнительные системы Patriot, о которых уже было договорено с западными партнерами.

"Благодарю всех, кто действительно полно работает ради Украины и украинцев! Спасибо всем, кто верит в Украину, кто приближает нужные Украине результаты!", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев отметил, что будет помогать Украине. Он добавил, что Будапешт очень ценит украинцев.

Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Венгрия Украина Виктор Орбан обращение Patriot

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