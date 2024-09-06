Зеленский заявил на встрече Рамштайна, что Путина не интересует защита России

Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Слово и Дело

Президент России Владимир Путин больше хочет оккупировать Украину, чем обеспечить безопасность для граждан своей страны. Об этом свидетельствует тот факт, что самые боеспособные части армии захватчиков продолжают наступление на Донбассе, а не отправились на защиту Курской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также:

Путина не интересует защита россиян

"Несмотря на операцию в Курской области, российская армия продолжает наступление на Донбассе, где воюют наиболее боеспособные ее части", — акцентировал глава государства.

По словам Зеленского, Путин больше хочет оккупировать Украину, чем обеспечить безопасность для России и граждан.

"Он не беспокоится о российской земле или людях", — отметил президент.