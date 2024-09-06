Зеленський заявив на зустрічі Рамштайн, що Путіна не цікавить захист Росії

Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Слово і Діло

Президент Росії Володимир Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для громадян своєї країни. Про це свідчить той факт, що найбоєздатніші частини армії загарбників продовжують наступ на Донбасі, а не вирушили на захист Курської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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"Попри операцію в Курській області російська армія продовжує наступ на Донбасі, де воюють найбільш боєздатні її частини", – акцентував глава держави.

За словами Зеленського, Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для Росії та її громадян.

"Він не турбується про російську землю або людей", — зазначив президент.