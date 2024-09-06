Зеленський заявив на зустрічі Рамштайн, що Путіна не цікавить захист Росії

Зеленський на "Рамштайн" — Путіна цікавить окупація України, а не захист росіян
Президент Росії Володимир Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для громадян своєї країни. Про це свідчить той факт, що найбоєздатніші частини армії загарбників продовжують наступ на Донбасі, а не вирушили на захист Курської області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Путіна не цікавить захист росіян
"Попри операцію в Курській області російська армія продовжує наступ на Донбасі, де воюють найбільш боєздатні її частини", – акцентував глава держави.
За словами Зеленського, Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для Росії та її громадян.
"Він не турбується про російську землю або людей", — зазначив президент.
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