Зеленский посетил раненых бойцов в Кропивницком и вручил им награды

Зеленский в больнице в Кропивницком. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины посетил раненых бойцов в госпитале во время визита в Кропивницкий. Владимир Зеленский лично вручил украинским защитникам государственные награды.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook во вторник, 20 августа.

Читайте также:

Визит Зеленского в госпиталь в Кропивницком

Во время рабочей поездки в Кировоградскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу, где, в частности, оказывают медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь военным, членам их семей и внутренне перемещенным лицам.

Глава государства осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили девять операционных.

Владимир Зеленский пообщался с воинами, которые получили ранения в боях в Донецкой области и Запорожье, отметил их государственными наградами и пожелал скорейшего выздоровления.

"Для меня всегда особенная честь пообщаться с нашими воинами. Сегодня посетил одну из больниц Кропивницкого, в которой лечатся после ранений наши защитники. Отметил их государственными наградами", — говорится в сообщении.