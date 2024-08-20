Зеленський відвідав поранених бійців у Кропивницькому та вручив їм нагороди

Зеленський у лікарні в Кропивницькому. Фото: Офіс Президента України

Президент України відвідав поранених бійців у шпиталі під час візиту у Кропивницький. Володимир Зеленський особисто вручив українським захисникам державні нагороди.

Про це Зеленський повідомив у Facebook у вівторок, 20 серпня.

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Візит Зеленського у шпиталь в Кропивницькому

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню, де, зокрема, надають медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу військовим, членам їхніх родин та внутрішньо переміщеним особам.

Глава держави оглянув оновлений операційний блок, де минулого місяця завершили реконструкцію та додали девʼять операційних.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень у боях на Донеччині й Запоріжжі, відзначив їх державними нагородами та побажав якнайшвидшого одужання.

"Для мене завжди особлива честь поспілкуватися з нашими воїнами. Сьогодні відвідав одну з лікарень Кропивницького, у якій лікуються після поранень наші захисники. Відзначив їх державними нагородами", — йдеться в повідомленні.