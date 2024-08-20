Заборона російської церкви в Україні - Зеленський привітав рішення Ради

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, ухвалила законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Президент Володимир Зеленський привітав таке рішення парламенту та відзначив його роботу.

Про це український лідер сказав під час відеозвернення, яке опублікувала його пресслужба в Telegram.

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"Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій", — сказав він.

За словами Зеленського, днями він планує поговорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія, аби й надалі зміцнювати Україну та наше суспільство.

Також він відзначив ухвалення закону на підтримку українських воїнів, які здійснюють захисні операції в російському прикордонні. Президент зауважив, що всі виплати, премії та нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції — наразі очікуються документи з парламенту.

"Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави і людей! Слава Україні!" — додав український лідер.