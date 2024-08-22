Сколько церквей в Украине уничтожила Россия — Зеленский привел ужасные цифры

Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения
Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество церквей, уничтоженных Россией с начала полномасштабного вторжения. Страна-террорист разрушила более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных построек.
Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте в четверг, 22 августа.
Сколько церквей в Украине уничтожила Россия
По его словам, примерно столько пострадало от вражеских ударов молитвенных домов и других религиозных построек.
"Все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла. И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь — жизнь, которую Россия хочет уничтожить полностью", — сказал он.
Зеленский добавил, что совершивший такое преступление заслуживает осуждения.
"Тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство — крупнейший террорист в сегодняшнем мире", — сказал президент Украины.
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