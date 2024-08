Сколько церквей в Украине уничтожила Россия — Зеленский привел ужасные цифры

Уничтоженный Свято-Митрофановский храм в Лисичанске Луганской области. Иллюстративное фото: State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience (DESS)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество церквей, уничтоженных Россией с начала полномасштабного вторжения. Страна-террорист разрушила более 500 церквей, молитвенных домов и других религиозных построек.

Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте в четверг, 22 августа.

Сколько церквей в Украине уничтожила Россия

По его словам, примерно столько пострадало от вражеских ударов молитвенных домов и других религиозных построек.

"Все верующие Украины пострадали от вторжения российского зла. И мы очень ценим каждое проявление поддержки нашего государства и людей в битве за нашу жизнь — жизнь, которую Россия хочет уничтожить полностью", — сказал он.

Зеленский добавил, что совершивший такое преступление заслуживает осуждения.

"Тот, для кого и церкви являются мишенями для бомб и ракет, заслуживает только осуждения от всего мира. И именно такое отношение должно получить российское государство — крупнейший террорист в сегодняшнем мире", — сказал президент Украины.