Скільки церков в Україні знищила Росія — Зеленський навів жахливі цифри

Знищений Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську Луганської області. Ілюстративне фото: State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience (DESS)

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість церков, знищених Росією з початку повномасштабного вторгнення. Країна-терорист зруйнувала понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд.

Про це він написав у своєму Telegram-акаунті у четвер, 22 серпня.

Скільки церков в Україні знищила Росія

За його словами, приблизно стільки постраждало від ворожих ударів молитовних будинків та інших релігійних споруд.

"Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла. І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя — життя, яке Росія хоче знищити повністю", — сказав він.

Зеленський додав, що той, хто зробив такий злочин — заслуговує на осуд.

"Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава — найбільший терорист у сьогоднішньому світі", — сказав президент України.