Скільки церков в Україні знищила Росія — Зеленський навів жахливі цифри

Зеленський назвав кількість церков, які знищила Росія з початку повномасштабного вторгнення
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість церков, знищених Росією з початку повномасштабного вторгнення. Країна-терорист зруйнувала понад 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд.
Про це він написав у своєму Telegram-акаунті у четвер, 22 серпня.
Скільки церков в Україні знищила Росія
За його словами, приблизно стільки постраждало від ворожих ударів молитовних будинків та інших релігійних споруд.
"Усі віряни України постраждали від вторгнення російського зла. І ми надзвичайно цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави й людей у битві за наше життя — життя, яке Росія хоче знищити повністю", — сказав він.
Зеленський додав, що той, хто зробив такий злочин — заслуговує на осуд.
"Той, для кого і церкви є мішенями для бомб та ракет, заслуговує тільки на засудження від усього світу. І саме таке ставлення повинна отримати російська держава — найбільший терорист у сьогоднішньому світі", — сказав президент України.
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