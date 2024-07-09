Ракетный удар по Украине 8 июля - Зеленский назвал число жертв

Разборка завалов после ракетного удара. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

Об этом президент Зеленский написал в Telegram во вторник, 9 июля.

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190 человек получили ранения. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, шесть раненых — в Днепре. Из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

"В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечены почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает" , — написал Зеленский.

Президент поблагодарил всех лидеров, которые поддержали Украину и готовят новые общие шаги в защиту жизни от российского террора.