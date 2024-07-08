Зеленський відреагував на пропозицію обрати посередником у переговорах з РФ Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах між Україною та Росією посередниками можуть виступати лише сильні міжнародні союзи. Це стало його відповіддю на питання, чи може прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виконувати роль посередника у таких переговорах.

Про це повідомило видання DW у понеділок, 8 липня.

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Зеленський про візит Орбана до Москви

У п'ятницю, 5 липня, Орбан прибув до Москви для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Як повідомила прес-служба угорського уряду, темою розмови була можливість встановлення перемир'я у війні Росії проти України.

"Потрібно зробити багато кроків для наближення завершення війни, але найважливіше, що ми встановили контакт, і я продовжу працювати в цьому напрямку", — заявив Орбан на пресконференції після переговорів у Кремлі.

Зеленський прокоментував цей візит під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, зазначивши, що не знав про плани Орбана вирушити до Москви після їхньої зустрічі в Києві.

Чи може Орбан стати посередником між Україною та РФ

Він наголосив, що Орбан не може бути посередником між Україною та РФ, а лише країни або об'єднання з потужною армією або економікою можуть вплинути на Росію.

"Після відвідування Києва Орбан полетів до Москви, і я не знав про його плани. Це його незалежний вибір. Чи може він бути посередником? Ні. Можуть бути посередниками лише серйозні союзи, які мають дуже сильну армію або значну економіку, що впливає на Росію", — зазначив глава держави.

Зеленський назвав потенційними посередниками США, Китай або Європейський Союз у цілому, а не окрему країну ЄС. Він додав, що, якщо Путін зустрічається з тією чи іншою країною, це не означає, що він хоче закінчити війну.

"Путін може демонструвати кроки до завершення війни, але за цим завжди йде кривава демонстрація, як це сталося сьогодні вранці в Україні", — підкреслив Президент України.

Раніше ми писали, що в Офісі Президента України прокоментували візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Там заявили, що ця подія є поганим сигналом для репутації Європейського Союзу.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії.