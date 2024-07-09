Ракетний удар по Україні 8 липня — Зеленський назвав число жертв

Розбирання завалів після ракетного удару. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей.

Про це Президент Зеленський написав у Telegram у вівторок, 9 липня.

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190 людей зазнали поранень. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, шестеро поранених — у Дніпрі. З "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

"В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає", — написав Зеленський.

Президент подякував всім лідерам, які підтримали Україну та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору.

Пошуково-рятувальна операція у Києві. Фото: ДСНС

Розбирання завалів у Києві. Фото: ДСНС

Пошук людей під завалами. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

За даними МОЗ, значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення та єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Раніше ми повідомляли, що серед загиблих в Охматдиті — дитячий нефролог, 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук.