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Зеленський назвав кількість вбитих та поранених внаслідок масованої атаки на Україну

9 липня 2024 10:23
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетний удар по Україні 8 липня — Зеленський назвав число жертв
Розбирання завалів після ракетного удару. Фото: Zelenskiy / Official
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня. Серед вбитих Росією українців — четверо дітей. 

Про це Президент Зеленський написав у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Допис Президента Зеленського. Фото: скриншот

Наслідки ударів по Україні 8 липня

190 людей зазнали поранень. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, шестеро поранених — у Дніпрі. З "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

"В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає", — написав Зеленський.

Президент подякував всім лідерам, які підтримали Україну та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору.

Зеленський назвав кількість вбитих та поранених внаслідок масованої атаки на Україну - фото 2
Пошуково-рятувальна операція у Києві. Фото: ДСНС
Зеленський назвав кількість вбитих та поранених внаслідок масованої атаки на Україну - фото 3
Розбирання завалів у Києві. Фото: ДСНС
Зеленський назвав кількість вбитих та поранених внаслідок масованої атаки на Україну - фото 4
Пошук людей під завалами. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

За даними МОЗ, значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення та єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Раніше ми повідомляли, що серед загиблих в Охматдиті — дитячий нефролог, 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. 

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