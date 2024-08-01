Война в Украине — Зеленский призвал Китай надавить на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай занять решительную позицию и заставить Россию прекратить войну против Украины. Он подчеркнул, что Китай, как одно из самых влиятельных государств, должен играть активную роль в остановке агрессии, а не быть посредником.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям французских СМИ.

Читайте также:

Китай может заставить Россию остановить войну

Зеленский заявил, что у Китая есть возможность заставить Россию остановить ее агрессию против Украины. Он добавил, что не хочет, чтобы Китай занимал посредническую позицию, а давил вместе с другими странами на Россию относительно окончания войны.

"Я так отвечу. Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай – неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по поводу окончания войны. Так же, как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Китай, как одно из самых влиятельных государств мира, может играть решающую роль в прекращении войны, если займет сильную позицию.

"Чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию, тогда будет быстрый результат. Не надо в войне, когда есть агрессор занимать посредническую позицию. Я не считаю, что это сильная позиция. Поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция в отношении этой войны, чтобы они остановили "русских", — заявил президент.

Он отметил, что Украине не нужно ничего лишнего и дополнительной поддержки.

"Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция", — подытожил Зеленский.

Напомним, в июле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находился с визитом в Китае. Он анонсировал пространные, подробные и предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру.

Народный депутат Олег Дунда заявил, что Китай не просто так пригласил Дмитрия Кулебу. Это свидетельствует о намерениях КНР найти самый быстрый путь для окончания войны в Украине, потому что он в нем заинтересован.

Также мы писали, что Кулеба в Китае заявил, что Украина открыта для переговоров с Россией.