Зеленський розкрив плани на роботу із закордонними аудиторіями

Зеленський поділився деталями доповідей Сирського та Умєрова — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було сплановано роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями. Також він повідомив деталі доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова.
Про це глава держави розповів у вечірньому звернені.
Вечірнє звернення Зеленського 24 липня
"Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО — закінчення тренування наших воїнів та розгортання "Петріотів" в Україні", — заявив президент.
Він заявив, що вже детально сплановано роботу з міжнародними аудиторіями у серпні та вересні. За його словами, це охоплює інформаційну діяльність, зустрічі, переговори та участь у самітах.
"Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну — про наш захист від російського терору, про наші потреби", — зазначив Зеленський.
Він додав, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про те, чого слід очікувати найближчим часом і які можливості Україні необхідно використати. Крім того, президент детально обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим питання забезпечення військових завдань на цей місяць.
"Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", — заявив глава держави.
Зеленський додав, що наразі є чіткий знак про підтримку Китаєм територіальної цілісності та суверенітету України після візиту Кулеби до КНР. Також президент розповів, що Китай підтвердив, що не постачатиме зброї РФ.
Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, Зеленський провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.
Також Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.
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