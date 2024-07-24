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Зеленський поділився деталями доповідей Сирського та Умєрова — вечірнє звернення

24 липня 2024 20:21
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський розкрив плани на роботу із закордонними аудиторіями
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було сплановано роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями. Також він повідомив деталі доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це глава держави розповів у вечірньому звернені.

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"Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО — закінчення тренування наших воїнів та розгортання "Петріотів" в Україні", — заявив президент.

Він заявив, що вже детально сплановано роботу з міжнародними аудиторіями у серпні та вересні. За його словами, це охоплює інформаційну діяльність, зустрічі, переговори та участь у самітах.

"Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну — про наш захист від російського терору, про наші потреби", — зазначив Зеленський.

Він додав, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про те, чого слід очікувати найближчим часом і які можливості Україні необхідно використати. Крім того, президент детально обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим питання забезпечення військових завдань на цей місяць.

"Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", — заявив глава держави.

Зеленський додав, що наразі є чіткий знак про підтримку Китаєм територіальної цілісності та суверенітету України після візиту Кулеби до КНР. Також президент розповів, що Китай підтвердив, що не постачатиме зброї РФ. 

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, Зеленський провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.

Також Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.

Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Китай Україна ППО президент Сирський Умєров

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