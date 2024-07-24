Зеленський розкрив плани на роботу із закордонними аудиторіями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було сплановано роботу на серпень-вересень із закордонними аудиторіями. Також він повідомив деталі доповіді міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це глава держави розповів у вечірньому звернені.

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"Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО — закінчення тренування наших воїнів та розгортання "Петріотів" в Україні", — заявив президент.

Він заявив, що вже детально сплановано роботу з міжнародними аудиторіями у серпні та вересні. За його словами, це охоплює інформаційну діяльність, зустрічі, переговори та участь у самітах.

"Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну — про наш захист від російського терору, про наші потреби", — зазначив Зеленський.

Він додав, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про те, чого слід очікувати найближчим часом і які можливості Україні необхідно використати. Крім того, президент детально обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим питання забезпечення військових завдань на цей місяць.

"Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", — заявив глава держави.

Зеленський додав, що наразі є чіткий знак про підтримку Китаєм територіальної цілісності та суверенітету України після візиту Кулеби до КНР. Також президент розповів, що Китай підтвердив, що не постачатиме зброї РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, Зеленський провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.

Також Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.