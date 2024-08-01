Війна в Україні — Зеленський закликав Китай надавити на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай зайняти рішучу позицію і примусити Росію припинити війну проти України. Він підкреслив, що Китай як одна з найвпливовіших держав має відіграти активну роль у зупиненні агресії, а не бути посередником.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам французьких ЗМІ.

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Зеленський заявив, що Китай має можливість примусити Росію зупинити її агресію проти України. Він додав, що не хоче, аби Китай займав посередницьку позицію, а тиснув разом із іншими країнами на Росію щодо закінчення війни.

"Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Китай як одна з найвпливовіших держав світу може відіграти вирішальну роль у припиненні війни, якщо займе сильну позицію.

"Чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат. Не треба у війні, коли є агресор займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція.Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили "русских"",— заявив Президент.

Він наголосив на тому, що Україні не потрібно нічого зайвого та додаткової підтримки.

"Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перебував з візитом у Китаї. Він анонсував розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Народний депутат Олег Дунда заявив, що Китай не просто так запросив Дмитра Кулебу. Це свідчить про наміри КНР знайти найшвидший шлях для закінчення війни в Україні, бо він в ньому зацікавлений.

Також ми писали про те, що Кулеба у Китаї заявив, що Україна відкрита до переговорів з Росією.