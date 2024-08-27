Зеленский представит план победы Украины США — какие ключевые направления

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость". Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В сентябре Украина представит свой "план победы" Соединенным Штатам Америки. План включает операцию на Курщине, стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира, дипломатическое давление на Россию и экономические меры.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский объявил, что в сентябре Украина представит свой "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

По словам главы государства, план состоит из четырех направлений:

Операция в Курской области, часть направления уже выполнена;

стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира;

мощный пакет принуждения России к окончанию войны по дипломатическому пути;

экономическое направление.

"Курщина, как я сказал, входит в наш "план победы Украины" может это звучит для кого-то амбициозно, но этот план для нас очень важен", — отметил Президент.

Он добавил, что план уже разработан, но подробнее рассказать он пока не может. Зеленский также отметил важность поддержки США для реализации этого плана, независимо от того, кто станет следующим президентом США.

"Думаю, справедливо, если я сначала представлю этот план президенту США, потому что именно от него зависит его успех. Дадут нам то, что в этом плане или нет, будем ли мы свободны в использовании тем, что в этом плане или нет. Думаю, в сентябре представлю этот план на встрече. По-моему, будет правильно передать его также Трампу и Харрис, потому что мы не знаем, кто станет президентом США, а выполнить этот план очень хочется", — подчеркнул глава государства.