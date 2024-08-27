Зеленский ответил ли связь Курская операция ВСУ с Формулой мира

Зеленский ответил, связана ли Курская операция ВСУ с Формулой мира
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли связь между операцией Вооруженных сил Украины в Курской области и срывом энергетических переговоров в Катаре, о которой писали некоторые СМИ. Он заверил, что действия ВСУ в Курщине имеют отношение ко второму Саммиту мира.
Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме Украина 2024. Независимость.
Курская операция и отношение к Формуле мира
" Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связаны ли Курская операция с Саммитом мира вторым? Да, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", — заявил Президент Украины.
Также на вопрос журналистки по поводу слухов о срыве на фоне событий в Курской области энергетических переговоров в Катаре, чтобы заставить Россию прекратить обстрелы энергетических объектов, Зеленский заявил, что вкладывает другой смысл в наступление.
"Это совсем не связанные вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну. Курская операция — один из этапов этого процесса. Она (энергетическая встреча. — Ред.) не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", — подытожил Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!