Зеленский ответил ли связь Курская операция ВСУ с Формулой мира

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 2024. Независимость". Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли связь между операцией Вооруженных сил Украины в Курской области и срывом энергетических переговоров в Катаре, о которой писали некоторые СМИ. Он заверил, что действия ВСУ в Курщине имеют отношение ко второму Саммиту мира.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме Украина 2024. Независимость.

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" Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связаны ли Курская операция с Саммитом мира вторым? Да, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", — заявил Президент Украины.

Также на вопрос журналистки по поводу слухов о срыве на фоне событий в Курской области энергетических переговоров в Катаре, чтобы заставить Россию прекратить обстрелы энергетических объектов, Зеленский заявил, что вкладывает другой смысл в наступление.

"Это совсем не связанные вещи. Курская операция имеет и имела совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну. Курская операция — один из этапов этого процесса. Она (энергетическая встреча. — Ред.) не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", — подытожил Зеленский.