Зеленський представить план перемоги України США — які ключові напрямки

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У вересні Україна представить свій "план перемоги" Сполученим Штатам Америки. План включає операцію на Курщині, стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, дипломатичний тиск на Росію та економічні заходи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Зеленський оголосив, що у вересні Україна представить свій "план перемоги" президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

За словами глави держави, план складається із чотирьох напрямків:

Операція у Курській області, частина напрямку вже виконана;

стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу;

потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом;

економічний напрямок.

"Курщина, як я сказав, входить в наш "план перемоги України" може це звучить для когось амбітно, але цей план для нас дуже важливий", — зазначив Президент.

Він додав, що план уже розроблений, але детальніше розповісти він поки що не може. Зеленський також наголосив на важливості підтримки США для реалізації цього плану, незалежно від того, хто стане наступним президентом США.

"Думаю, справедливо, якщо я спочатку представлю цей план президенту США, бо саме від нього залежить його успіх. Дадуть нам те, що в цьому плані чи ні, чи будемо ми вільні у використанні тим, що у цьому плані чи ні. Думаю, у вересні представлю цей план на зустрічі. На мою думку, буде правильно передати його також Трампу і Гарріс, бо ми не знаємо, хто стане президентом США, а виконати цей план дуже хочеться", — підкреслив глава держави.