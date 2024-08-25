Война в Украине — Зеленский призвал к конкретным шагам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина не против политических решений и мирного завершения войны, но для этого нужны конкретные шаги и предложения. Дипломатия возможна только при сохранении территориальной целостности страны, а уступки агрессору неприемлемы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ в воскресенье, 25 августа.

Читайте также:

Зеленский о мирном окончании войны

Глава государства заявил, что Украина ближе к мирному решению войны, чем любые другие предложения.

"Этот путь очень сложный, а все имеющиеся предложения, которые вы слышали от многих стран мира, я считаю, что сейчас все то, что звучит, это политические заявления — это не путь, не формулы и не конкретика. Нет ни у кого никакого плана", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что дипломатическое разрешение конфликта возможно только при сохранении территориальной целостности и защиты населения Украины, ведь договариваться с агрессором на условиях уступок нельзя.

"Я всегда поддержу дипломатическое решение. Все мы хотим, чтобы завтра ни один наш воин, ни один человек не гибли. Но вы же не можете сесть договориться с насильником или маньяком. С этим человеком так не работает, Путин не боится политических запугиваний", — заметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что российский лидер игнорирует дипломатические усилия, отвечая на них новыми атаками, и призвал к разработке реального плана по завершению войны.

"Все страны мира ему говорят об этом, 143 страны поддержали и признали Россию агрессором, признали их виновными в войне и оккупантами. Я за дипломатию, но я хочу увидеть конкретные шаги — не за счет 30% нашего государства и нашего населения. Если есть такой план, мы только за", — подытожил глава государства.