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Зеленський назвав умову для мирного завершення війни

25 серпня 2024 15:55
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — Зеленський закликав до конкретних кроків
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

Україна не проти політичних рішень і мирного завершення війни, але для цього потрібні конкретні кроки та пропозиції. Дипломатія можлива лише за умови збереження територіальної цілісності країни, а поступки агресору неприйнятні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам індійських ЗМІ у неділю, 25 серпня.

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Глава держави заявив, що Україна ближча до мирного вирішення війни, ніж будь-які інші пропозиції.

"Цей шлях дуже складний, а всі пропозиції, які є, які ви чули від багатьох країн світу, я вважаю, що наразі все те, що звучить поки що це політичні заяви — це не шлях, не формули і не конкретика. Немає ні у кого жодного плану", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що дипломатичне вирішення конфлікту можливе лише за умови збереження територіальної цілісності та захисту населення України, адже домовлятися з агресором на умовах поступок не можна.

"Я завжди підтримаю дипломатичне рішення. Всі ми хочемо, щоб завтра жоден наш воїн, жодна людина не гинули. Але ви ж не можете сісти домовитися з ґвалтівником чи маніяком. З цією людиною так не працює, Путін не боїться політичних залякувань", — зауважив президент.

Зеленський також підкреслив, що російський лідер ігнорує дипломатичні зусилля, відповідаючи на них новими атаками, і закликав до розробки реального плану для завершення війни.

"Всі країни світу йому кажуть про це, 143 країни підтримали і визнали Росію агресором, визнали їх винними у війні й окупантами. Я за дипломатію, але я хочу побачити конкретні кроки — не за рахунок 30% нашої держави і нашого населення. Якщо є такий план, ми тільки за", — підсумував глава держави.

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