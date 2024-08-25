Операция в Курской области — Зеленский назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины начали проводить операцию в Курской области с целью предотвращения российского наступления на город Сумы. Благодаря превентивным действиям украинской армии планы оккупантов были сорваны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ в воскресенье, 25 августа.

Читайте также:

Зеленский об операции в Курской области

Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области, чтобы действовать превентивно. Таким образом, им удалось сорвать наступательную операцию России на севере страны, в районе города Сумы.

По его словам, российские войска планировали захватить этот город, но благодаря своевременным действиям украинской армии, планы оккупантов были сорваны, а операция в Курской области стала частью защиты.

"Следующий их шаг был, и они уже все для этого подготовили, на севере нашего государства, как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. Разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город, и мы смогли сделать это раньше", — сказал глава государства.