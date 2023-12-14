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Зеленский неожиданно прибыл в Германию

14 декабря 2023 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский неожиданно прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом. Он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи.

Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.

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Зеленский неожиданно приземлился во Франкфурте-на-Майне.

Согласно сообщению полиции, "во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог".

Известно, что из Франкфурта Зеленский направился в Висбаден, там находится штаб военной помощи США.

Издание пишет, что предпосылки неожиданного визита украинского президента в Германию непонятны.

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Скриншот поста полиции

Напомним, что 13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа.

Также мы писали, что там он выступил в парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.

Кроме того, Зеленский встретился со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. На встрече обсудили ряд важных вопросов.

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