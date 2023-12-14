Зеленский неожиданно прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию с неанонсированным визитом. Он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи.
Об этом пишет Bild со ссылкой на местную полицию.
Зеленский прибыл в Германию 14 декабря
Зеленский неожиданно приземлился во Франкфурте-на-Майне.
Согласно сообщению полиции, "во всем регионе приняты повышенные меры безопасности, перекрыт ряд дорог".
Известно, что из Франкфурта Зеленский направился в Висбаден, там находится штаб военной помощи США.
Издание пишет, что предпосылки неожиданного визита украинского президента в Германию непонятны.
Напомним, что 13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа.
Также мы писали, что там он выступил в парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.
Кроме того, Зеленский встретился со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. На встрече обсудили ряд важных вопросов.
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