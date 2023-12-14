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Зеленський неочікувано прибув до Німеччини

14 грудня 2023 18:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський неочікувано прибув до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом. Він вирушив до Вісбадену, де знаходиться американський штаб військової допомоги.

Про це пише Bild з посиланням на місцеву поліцію.

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Зазначається, що Зеленський неочікувано приземлився у Франкфурті-на-Майні.

Згідно з повідомленням поліції, "у всьому регіоні вжито підвищених заходів безпеки, перекрито низку доріг".

Відомо, що з Франкфурта Зеленський попрямував до Вісбадену, там знаходиться штаб військової допомоги США.

Видання пише, що передумови несподіваного візиту українського президента до Німеччини незрозумілі.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, що 13 грудня Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. 

Також ми писали, що там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України. 

Крім того, Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Масудом Гарахані та лідерами парламентських партій. На зустрічі обговорили низку важливих питань.

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