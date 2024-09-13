Зеленский обсудил с главами МИД Литвы и Польши постоянный террор со стороны России

Встреча Президента Украины Владимир Зеленского с главами МИД Литвы и Польши. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и Польши Радославом Сикорским. В частности, они обсудили необходимость применения дальнобойного оружия по военным целям на территории России.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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Стороны обсудили постоянный террор со стороны России и реализацию двусторонних соглашений по безопасности. Также Зеленский, Ландсбергис и Сикорский говорили об имплементации пунктов Формулы мира, подготовке второго Саммита мира, ускорении вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Спасибо Литве и Польше за то, что с самого начала и до нашей общей победы они с нами", — добавил Зеленский.