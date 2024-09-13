Зеленський обговорив з главами МЗС Литви та Польщі постійний терор з боку Росії

Зустріч Президента України Володимир Зеленського з очільниками МЗС Литви та Польщі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом та Польщі Радославом Сікорським. Зокрема, вони обговорили необхідність застосування далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з главами МЗС Литви та Польщі

Сторони обговорили постійний терор з боку Росії та реалізацію двосторонніх безпекових угод. Також Зеленський, Ландсбергіс та Сікорський говорили про імплементацію пунктів Формули миру, підготовку другого Саміту миру, прискорення вступу України до ЄС і НАТО.

"Дякуємо Литві та Польщі за те, що від самого початку й до нашої спільної перемоги вони з нами", — додав Зеленський.