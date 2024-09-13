Зеленский поделился деталями встречи с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Она прошла на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 сентября.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Джонсона

Президент выразил благодарность Борису Джонсону за его постоянное внимание к Украине, лидерство в обеспечении международной поддержки в 2022 году и активную публичную позицию.

"Спасибо за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарны", — говорится в сообщении.

Известно, что глава государства обсудил с Джонсоном необходимость укрепления военной, политической и экономической помощи Украине.