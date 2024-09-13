Зеленский поделился деталями встречи с Борисом Джонсоном

Зеленский встретился с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Она прошла на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 сентября.
Встреча Зеленского и Джонсона
Президент выразил благодарность Борису Джонсону за его постоянное внимание к Украине, лидерство в обеспечении международной поддержки в 2022 году и активную публичную позицию.
"Спасибо за внимание к Украине и поддержку в обеспечении необходимой Украине международной помощи с начала полномасштабного вторжения. Украинцы умеют быть благодарны", — говорится в сообщении.
Известно, что глава государства обсудил с Джонсоном необходимость укрепления военной, политической и экономической помощи Украине.
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