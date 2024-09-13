Зеленский обновил состав СНБО 13 сентября — какие произошли изменения

Зеленский обновил состав СНБО после новых кадровых изменений в правительстве
13 сентября 2024 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно указу, туда, в частности, вошел новый министр иностранных дел Андрей Сибига.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.
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Обновленный состав СНБО
Сегодня Зеленский подписал указ №627/2024 об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Теперь в персональный состав СНБО ввели:
- министра иностранных дел Украины Андрея Сибига;
- министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина;
- вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — Министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину.
В то же время президент из состава СНБО вывел бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
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