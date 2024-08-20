В Украине будут лишать предателей государственных наград

Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, приняла за основу законопроект о лишении предателей государственных наград. За соответствующий документ проголосовал 341 народный избранник.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"Рада приняля за основу №11410 лишение государственных наград предателей Украины. "За" в первом чтении — 341", — говорится в сообщении.

В случае государственной измены для украинских граждан предусматривается новое дополнительное наказание в Уголовном кодексе — лишение государственных наград.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

"В УПК определяется, что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать личность государственных наград", — отметил Железняк.

Кроме того, соответствующая санкция в отношении граждан осуществляется по решению СНБО.