Выступление Зеленского на саммите в Великобритании — главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский в Великобритании. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на IV саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Лидер Украины отметил необходимость уничтожать российские военные аэродромы, с которых взлетают самолеты с бомбами против украинских городов. А также отметил, что чем меньше у Украины будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру.

Об этом Зеленский сказал во время пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества в четверг, 18 июля.

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Главными моментами выступления украинского Президента стали три пункта.

Первое. Сохранение единства, что означает, что Путин не достиг своей главной цели — ему не удалось расколоть Европу.

"Путин не может поддерживать отношения с действительно сильными лидерами, и это наше преимущество, но оно остается преимуществом только до тех пор, пока мы едины. Он может попытаться подобраться к вам или выйти на кого-то из ваших партнеров в одиночку, попытаться соблазнить или надавить на вас, шантажировать вас, чтобы один из вас предал остальных, ослабив наше единство", — отметил Зеленский.

Второе. По словам Президента, реальность на поле боя убедительнее любых абстрактных рассуждений. Провальное наступление на Харьков заставило Путина пожертвовать десятками тысяч своих граждан, но без существенного результата. Как отметил Зеленский, чем эффективнее будет украинская ПВО, тем беспомощнее будет Путин.

"Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет — все это должно быть уничтожено. Это не только ликвидирует некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну", — отметил Зеленский.

Третье. Президент Украины сделал акцент на важности дипломатии. По словам Зеленского, все, что добавляет коллективной силы, помогает приблизить мир.

"Я благодарю всех вас за поддержку начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Это доказало, что даже в самых сложных обстоятельствах ЕС может выполнять свои обещания, и это придало Украине моральных сил. Люди, которые борются за Украину и за Европу, должны почувствовать, что Европа становится ближе. И я также хочу поблагодарить тех из вас, кто твердо поддерживает Украину на ее пути в НАТО", — подытожил Зеленский.

Напомним, 18 июля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества. В аэропорту его встретил посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не позволяют Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России. По его словам, это может привести к распространению конфликта за пределы Украины.