Виступ Зеленського на саміті у Великій Британії — головні тези

Президент України Володимир Зеленський у Великій Британії. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на IV саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Лідер України наголосив на необхідності знищувати російські військові аеродроми, з яких злітають літаки з бомбами проти українських міст. А також зазначив, що чим менше в України буде обмежень на використання дієвої зброї, тим активніше Росія прагнутиме миру.

Про це Зеленський сказав під час інавгураційної пленарної сесії ІV саміту Європейської політичної спільноти у четвер, 18 липня.

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Головними моментами виступу українського Президента стали три пункти.

Перше. Збереження єдності, що означає, що Путін не досяг своєї головної мети — йому не вдалося розколоти Європу.

"Путін не може підтримувати відносини зі справді сильними лідерами, і це наша перевага, але вона залишається перевагою лише доти, доки ми єдині. Він може спробувати підібратися до вас або вийти на когось із ваших партнерів поодинці, спробувати спокусити або натиснути на вас, шантажувати вас, щоб один із вас зрадив решту, послабивши нашу єдність", — зазначив Зеленський.

Друге. За словами Президента, реальність на полі бою переконливіша за будь-які абстрактні міркування. Провальний наступ на Харків примусив Путіна пожертвував десятками тисяч своїх громадян, але без суттєвого результату. Як зазначив Зеленський, чим ефективнішою буде українська ППО, тим безпораднішим буде Путін.

"Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, наших людей, наших дітей і місця запуску російських ракет — усе це має бути знищене. Це не тільки ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати цю війну", — зазначив Зеленський.

Третє. Президент України зробив акцент на важливості дипломатії. За словами Зеленського, все, що додає колективної сили, допомагає наблизити мир.

"Я дякую всім вам за підтримку початку переговорів про членство України в ЄС. Це довело, що навіть за найскладніших обставин ЄС може виконувати свої обіцянки, і це додало Україні моральних сил. Люди, які борються за Україну й за Європу, мають відчути, що Європа стає ближчою. І я також хочу подякувати тим із вас, хто твердо підтримує Україну на її шляху до НАТО", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. В аеропорту його зустрів посол України в Британії Валерій Залужний.

Раніше речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США не дозволяють Україні завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії. За його словами, це може спричини до поширення конфлікту за межі України.