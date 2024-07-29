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Зеленский подвел итоги своих визитов в Харьковскую и Полтавскую области

29 июля 2024 20:11
Виктория Козырь - редактор
Визиты Зеленского в Харьковскую и Полтавскую области 29 июля — итоги
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 29 июля, посетил Харьковскую и Полтавскую области. Глава государства подвел итоги своих поездок.

Об этом украинский лидер говорил в вечернем обращении.

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"Были сегодня с командой в городе Дергачи нашей Харьковщины, важно, что это один из хороших примеров, как начали восстанавливать нормальную жизнь. Я благодарен всем, кто задействован в восстановлении жилых домов, кто поддерживает людей, кто сохраняет рабочие места и работу предприятий наших украинских в Харьковской области, во всех наших регионах", — подчеркнул глава государства.

В Харькове он провел совещание по безопасности и энергетическим вопросам. По его словам, есть понимание, как постепенно, шаг за шагом будет восполняться дефицит электричества. Зеленский отметил, что чиновники имеют четкие задачи, и ответственность персональная.

В Полтавской области украинский лидер встретился с предпринимателями, с рабочими в рамках платформы "Сделано в Украине".

"В том числе и оборонные производства. Много инициатив бизнеса, готовности компаний работать ради государства, предлагать новую продукцию. Мы будем поддерживать все это и увеличивать государственные заказы", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОвА Олег Синегубов.

Также Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска. Он поздравил спецназовцев с их профессиональным праздником и вручил награды.

Владимир Зеленский украинцы Украина Харьковская область Полтавская область президент

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