Візити Зеленського у Харківську та Полтавську області 29 липня — підсумки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 29 липня, відвідав Харківську та Полтавську області. Глава держави підбив підсумки своїх поїздок.

Про це український лідер говорив у вечірньому зверненні.

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"Були сьогодні з командою в місті Дергачі нашої Харківщини, важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто задіяний у відбудові житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських в Харківській області, в усіх наших регіонах", — наголосив глава держави.

У Харкові він провів нараду щодо безпеки та енергетичних питань. За його словами, є розуміння, як поступово, крок за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Зеленський зазначив, що урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність персональна.

У Полтавській області український лідер зустрівся з підприємцями, з робітниками в рамках платформи "Зроблено в Україні".

"В тому числі й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави, пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у районі Вовчанська. Він привітав спецпризначенців з їх професійним святом та вручив нагороди.