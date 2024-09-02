Украина ввела новый пакет санкций против России

Зеленский подписал новый пакет санкций против России
2 сентября 2024 20:50
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Украина объявила о новом пакете санкций, направленных на лиц, поддерживающих российскую авиационную инфраструктуру, а также на коллаборантов. Президент Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, ранее утвержденные СНБО.
Соответствующие указы №6012024 и №602/2024 от 2 сентября опубликованы на сайте Офиса Президента.
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В частности, санкции затронули 74 физических и 73 юридических лица, в том числе компании в российском авиационном секторе. Также они направлены на:
- ограничение деятельности физических и юридических лиц, имеющих отношение к коллаборационистам, оккупантам и их сторонникам на временно оккупированных территориях;
- наложение ограничений на предприятия, обслуживающие аэродромы, используемые для базирования военной авиации российского Министерства обороны, ФСБ и Национальной гвардии.
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