Україна ввела новий пакет санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих на осіб, які підтримують російську авіаційну інфраструктуру, а також на колаборантів. Президент Володимир Зеленський підписав нових санкційних рішень, які були раніше затверджені РНБО.

Відповідні укази №601/2024 та №602/2024 від 2 вересня опубліковані на сайті Офісу Президента.

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Зокрема, санкції торкнулися 74 фізичних та 73 юридичних осіб, зокрема компаній у російському авіаційному секторі. Також вони спрямовані на:

обмеження діяльності фізичних і юридичних осіб, що мають відношення до колабораціоністів, окупантів та їхніх прихильників на тимчасово окупованих територіях;

накладення обмежень на підприємства, які обслуговують аеродроми, що використовуються для базування військової авіації російських Міністерства оборони, ФСБ та Національної гвардії.

Указ президента. Фото: скриншот