Україна ввела новий пакет санкцій проти Росії

Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії
2 вересня 2024 20:50
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Україна оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих на осіб, які підтримують російську авіаційну інфраструктуру, а також на колаборантів. Президент Володимир Зеленський підписав нових санкційних рішень, які були раніше затверджені РНБО.
Відповідні укази №601/2024 та №602/2024 від 2 вересня опубліковані на сайті Офісу Президента.
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Зокрема, санкції торкнулися 74 фізичних та 73 юридичних осіб, зокрема компаній у російському авіаційному секторі. Також вони спрямовані на:
- обмеження діяльності фізичних і юридичних осіб, що мають відношення до колабораціоністів, окупантів та їхніх прихильників на тимчасово окупованих територіях;
- накладення обмежень на підприємства, які обслуговують аеродроми, що використовуються для базування військової авіації російських Міністерства оборони, ФСБ та Національної гвардії.
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