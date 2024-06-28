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Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности

28 июня 2024 23:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности - что это значит
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), за который парламентарии проголосовали 20 июня этого года. Сотрудники БЭБ, которые откажутся от аттестации или не пройдут ее, будут уволены.

Информация об этом появилась на сайтеВерховной Рады Украины.

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Закон устанавливает обязательную переаттестацию работников бюро и предоставляет определяющий голос во время этого процесса международным партнерам.

Переаттестацию будет проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ, и шести — от международных партнеров, которых предложит украинский бизнес.

Нового директора БЭБ будет выбирать комиссия из шести членов, половина из которых — международные эксперты с правом решающего голоса.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности — одно из условий для Украины в программе расширенного финансирования Международного валютного фонда. Также с этой реформой связано дальнейшее сотрудничество Украины и Европейского союза.

Напомним, 28 июня, в День Конституции Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, родным воинам, погибшим на фронте, и представителям разных профессий.

Ранее глава украинского государства опроверг информацию о возможном изменении встреч в формате "Рамштайн".

Владимир Зеленский
Офис президента
МВФ
Европейский союз
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