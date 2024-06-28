Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки — що це значить

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), за який парламентарі проголосували 20 червня цього року. Працівники БЕБ, які відмовляться від атестації або не пройдуть її, будуть звільнені.

Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради України.

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Закон встановлює обовʼязкову переатестацію працівників бюро і надає визначальний голос під час цього процесу міжнародним партнерам.

Переатестацію буде проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ, і шести — від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Нового директора БЕБ обиратиме комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — це одна з умов для України у програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду. Також з цією реформою пов'язана подальша співпраця України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, рідних воїнів, які загинули на фронті, та представникам різних професій.

Раніше глава української держави спростував інформацію про можливу зміну зустрічей у форматі "Рамштайн".