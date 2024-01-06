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Зеленский повысил Малюка в звании

6 января 2024 20:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский повысил Малюка в звании
Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Также был повышен его заместитель Александр Поклад.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Президента.

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Зеленский повысил Малюка

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу — Председателю Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

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Скриншот Указа Президента

Кроме того, Зеленский повысил в звании заместителя Василия Малюка — Александра Поклада. Он из бригадного генерала стал генерал-майором.

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Скриншот Указа Президента

Напомним, что 28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении новых председателей облгосадминистрации в Ровенском и Донецком регионе. Соответственно, должности занимают Александр Коваль и Вадим Филашкин.

Также мы писали, что 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал бывший чиновник Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников.

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