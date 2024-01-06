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Зеленський підвищив Малюка у званні

6 січня 2024 20:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський підвищив Малюка у званні
Президент України Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Володимир Зеленський підвищив у званні очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Також було підвищено його заступника Олександра Поклада.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента.

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Зеленський підвищив Малюка

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу — Голові Служби безпеки України", — йдеться в документі.

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Скриншот Указу Президента

Крім того, Зеленський підвищив у званні заступника Василя Малюка — Олександра Поклада. Він з бригадного генерала став генерал-майором.

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Скриншот Указу Президента

Нагадаємо, що 28 грудня Президент України Володимир Зеленський видав укази про призначення нових голів обласної державної адміністрації в Рівненському та Донецькому регіоні. Відповідно посади обіймуть Олександр Коваль та Вадим Філашкін.

Також ми писали, що 25 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ним став колишній посадовець Донецької облдержадміністрації Денис Клюшников.

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