Почему прекращение огня не закончит войну — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий предоставит России преимущество.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bloomberg в среду, 3 июня.

Читайте также:

Почему прекращение огня не закончит войну

Зеленский отметил, что прекращение огня не приведет к завершению войны, поскольку это лишь приведет к временному прекращению конфликта, что выгодно России.

"Важно найти ответ, что последует после этого. Это вопрос не только победы. Многие говорят о прекращении огня, и это хорошо, что люди говорят о том, что будет дальше. Вот в чем вопрос. К примеру, какой следующий шаг? Каков третий шаг? Каким будет следующий шаг, когда Путин нарушит перемирие? После прекращения огня через месяц после прекращения огня он выведет войска из Украины? Кто гарантирует, что он это сделает?" –—подчеркнул президент.

Напомним, Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении войны в Украине.

Также мы писали, что Украина отклонила предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на фронте для переговоров. В Офисе президента подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается вынудить Украину принять такой формат мирного процесса.