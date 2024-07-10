Саммит НАТО — Зеленский заявил о потребности Украины в большем количестве систем Patriot

Владимир Зеленский в США. Фото: Reuters

На открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества все равно недостаточно.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США в среду, 10 июля.

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Атака России на Киев, который считался защищенным, показала, что имеющихся систем ПВО недостаточно. Зеленский выразил благодарность США за новые системы противовоздушной обороны Patriot, однако отметил, что этого количества все равно недостаточно.

"Спасибо за решение о дополнительных системах. Они, конечно, помогут. Но этого недостаточно, никогда не достаточно", — сказал Зеленский.

По словам Президента, российские военные используют различные типы нового вооружения. Поэтому Украина тоже должна двигаться вперед и "принять серьезные шаги по ПВО различных типов".

"Нам нужно понимать, что российские военные учатся. Каждый день пытаются бить по системам ПВО, уничтожать Patriot. На сегодня они успеха не имеют, но они используют различные ракеты и дроны. И мы также не должны оставаться на том же месте", — отметил Зеленский.

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Напомним, в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

Президент Зеленский в обращении из Вашингтона сообщил, что украинская команда работает над большим количеством ПВО и самолетов F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки почтили память жертв Голодомора.