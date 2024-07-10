Саміт НАТО — Зеленський заявив про потреби України у більшій кількості систем Patriot

Володимир Зеленський в США. Фото: Reuters

На відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо.

Про це заявив Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США у середу, 10 липня.

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Атака Росії на Київ, який вважався захищеним, показала, що наявних систем ППО недостатньо. Зеленський висловив подяку США за нові системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що цієї кількості все одно недостатньо.

"Дякуємо за рішення щодо додаткових систем. Вони, звісно, допоможуть. Але цього недостатньо, ніколи не достатньо", — сказав Зеленський.

За словами Президента, російські військові використовують різні типи нового озброєння. Тому Україна теж має рухатися вперед та "ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів".

"Нам потрібно розуміти, що російські військові вчаться. Кожного дня намагаються бити по системах ППО, знищувати Patriot. Станом на сьогодні вони успіху не мають, але вони використовують різні ракети та дрони. І ми також не повинні лишатися на тому самому місці", — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі.

Президент Зеленський у зверненні з Вашингтону повідомив, що українська команда працює над більшою кількістю ППО та літаків F-16.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Сполучених Штатах Америки вшанували пам'ять жертв Голодомору.