Операція у Курській області — Зеленський назвав причину

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Збройні Сили України почали проводити операцію в Курській області з метою запобігання російському наступу на місто Суми. Завдяки превентивним діям української армії, плани окупантів були зірвані.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам індійських ЗМІ у неділю, 25 серпня.

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Зеленський заявив, що Збройні Сили України почали операцію у Курській області, адже діяли превентивно. Таким чином їм вдалося зірвати наступальну операцію Росії на півночі країни, в районі міста Суми.

За його словами, російські війська планували захопити це місто, але завдяки своєчасним діям української армії, плани окупантів були зірвані, а операція в Курській області стала частиною цього захисту.

"Наступний їхній крок був і вони вже все для цього підготували на півночі нашої держави, якраз збоку міста Суми, збоку Курської області. Різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто, і ми змогли зробити це раніше", — сказав глава держави.