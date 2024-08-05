Передача Украины F-16 - Зеленский показал фото самолетов

Самолет F-16. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 августа, обнародовал фотографии истребителей F-16. Эти самолеты уже встали на вооружение Украины и защищают наше небо.

Кадры опубликовала пресс-служба украинского лидера в Telegram.

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"Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь F-16 — это действительно реальность, реальность в нашем небе", — отметил Зеленский.

Самолет F-16. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Самолеты F-16. Фото: Telegram/Владимир Зеленский