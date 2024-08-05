Передача Україні F-16 - Зеленський показав фото літаків

Літак F-16. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 серпня, оприлюднив фотографії винищувачів F-16. Ці літаки вже стали на озброєння України та захищають наше небо.

Кадри опублікувала пресслужба українського лідера у Telegram.

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"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер F-16 — це справді реальність, реальність у нашому небі", — зазначив Зеленський.

Літак F-16. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Літаки F-16. Фото: Telegram/Володимир Зеленський