Передача Україні F-16 - Зеленський показав фото літаків

Зеленський показав фото літаків F-16 в Україні
5 серпня 2024 13:23
Літак F-16. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 5 серпня, оприлюднив фотографії винищувачів F-16. Ці літаки вже стали на озброєння України та захищають наше небо.
Кадри опублікувала пресслужба українського лідера у Telegram.
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"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер F-16 — це справді реальність, реальність у нашому небі", — зазначив Зеленський.
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