Возвращение пленных украинцев 28 июня — Владимир Зеленский показал фото

Зеленский показал фото освобожденных из плена украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото возвращения украинцев из российского плена. Изможденные, но счастливые оказаться на родной земле.
Соответствующие кадры Владимир Зеленский обнародовал в субботу, 29 июня, Telegram.
Фото возвращенных пленных в Украину
Как известно, домой в Украину удалось вернуть десять пленных украинцев, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченного в Крыму еще в 2021 году, священники Украинской греко-католической церкви, находившиеся в плену гражданские лица с 2017-2018 годов, а также пять граждан, захваченных на территории Беларуси.
Напомним, что во вторник, 25 июня, Украине удалось вернуть из российского плена еще 90 украинских защитников. Среди них 52 защитника "Азовстали", пленные из ЧАЭС и пятеро защитников Харьковской области.
Также кадры встречи с освобожденными бойцами обнародовали соцсети. Защитники не сдерживали эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плакали, когда слышали украинский язык.
Добавим, что недавно украинские фотографы-военкоры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.
Читайте Новини.LIVE!