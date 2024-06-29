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Зеленский показал фото освобожденных из плена украинцев

29 июня 2024 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Возвращение пленных украинцев 28 июня — Владимир Зеленский показал фото
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото возвращения украинцев из российского плена. Изможденные, но счастливые оказаться на родной земле.

Соответствующие кадры Владимир Зеленский обнародовал в субботу, 29 июня, Telegram. 

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Фото возвращенных пленных в Украину

Как известно, домой в Украину удалось вернуть десять пленных украинцев, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченного в Крыму еще в 2021 году, священники Украинской греко-католической церкви, находившиеся в плену гражданские лица с 2017-2018 годов, а также пять граждан, захваченных на территории Беларуси.

Возвращение украинских пленников 28 июня
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
Сколько пленных удалось вернуть 28 июня
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
Кого именно из российского плена удалось вернуть 28 июня
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram
Сколько времени украинцы, вернувшиеся домой 28 июня, находились в российском плену
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Напомним, что во вторник, 25 июня, Украине удалось вернуть из российского плена еще 90 украинских защитников. Среди них 52 защитника "Азовстали", пленные из ЧАЭС и пятеро защитников Харьковской области.

Также кадры встречи с освобожденными бойцами обнародовали соцсети. Защитники не сдерживали эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плакали, когда слышали украинский язык.

Добавим, что недавно украинские фотографы-военкоры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.

Владимир Зеленский
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Россия

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