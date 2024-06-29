Возвращение пленных украинцев 28 июня — Владимир Зеленский показал фото

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал первые фото возвращения украинцев из российского плена. Изможденные, но счастливые оказаться на родной земле.

Соответствующие кадры Владимир Зеленский обнародовал в субботу, 29 июня, Telegram.

Читайте также:

Фото возвращенных пленных в Украину

Как известно, домой в Украину удалось вернуть десять пленных украинцев, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченного в Крыму еще в 2021 году, священники Украинской греко-католической церкви, находившиеся в плену гражданские лица с 2017-2018 годов, а также пять граждан, захваченных на территории Беларуси.

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Возвращение украинцев из российского плена. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Напомним, что во вторник, 25 июня, Украине удалось вернуть из российского плена еще 90 украинских защитников. Среди них 52 защитника "Азовстали", пленные из ЧАЭС и пятеро защитников Харьковской области.

Также кадры встречи с освобожденными бойцами обнародовали соцсети. Защитники не сдерживали эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плакали, когда слышали украинский язык.

Добавим, что недавно украинские фотографы-военкоры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.